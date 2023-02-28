Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Но сначала пару слов о компании: Hisense - ведущий производитель телевизоров с плоским экраном, бытовых электроприборов и климатического оборудования. На российском рынке компания работает уже более шести лет и успела себя зарекомендовать как надежного производителя качественной техники.

Широкий модельный ряд телевизоров Hisense и многообразие диагоналей позволяют подобрать идеальный вариант для каждого. Например, в линейке U7HQ кроме 55-дюймовой модели, которую мы сегодня рассматриваем, также есть версия с диагональю 65 дюймов.

Дизайн

Телевизор Hisense 55U7HQ относится к средней ценовой категории, но это никак не отразилось на его дизайне. Первое на что обращаешь внимание – это безрамочный экран с антибликовым покрытием, который позволяет наслаждаться качественной картинкой без пересветов и «световых зайчиков» при любых условиях освещения. Корпус заключен в тонкую рамку, что добавляет внешнему виду элегантности.





Устройство можно повесить на стену, но в комплект также входит подставка, выполненная в форме волны – смотрится необычно и очень стильно. При этом диагональ телевизора большая, но не огромная – устройство не перегрузит интерьер комнаты и не будет отвлекать на себя все внимание.

Дисплей

Самое главное в телевизоре – это дисплей. В Hisense 55U7HQ используется ULED-матрица, а разрешение – 4К. Дисплей имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, в Hisense 55U7HQ используется подсветка на квантовых точках, благодаря чему каждый цвет сохраняет чистоту и точность.





Пиковая яркость – до 600 нит. Это позволяет добиться естественной передачи цветов: картинка на экране насыщенная, сочная и максимально приближенная к реальности. Дисплей отображает более миллиарда оттенков.

Во-вторых, телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому все детали на экране остаются четкими, даже в очень динамичных сценах, например, при просмотре экшен-фильмов или спортивных трансляций.

В-третьих, это технология локального затемнения Full Array Local Dimming Pro. Она позволяет получить высокую контрастность, сравнимую с OLED-матрицами. Правда, OLED при этом подвержены выгоранию пикселей со временем, чего нельзя сказать про ULED.

Наконец, Hisense 55U7HQ имеет сертификат IMAX Enhanced, который гарантирует фирменное изображение IMAX и захватывающий звук DTS в домашних условиях.

Эргономика

На задней панели Hisense 55U7HQ расположены все необходимые разъемы: четыре порта HDMI, 2 USB стандарта (2.0 и 3.0), CL+, композитный вход, RJ45, аудиовыход и порты RF-тюнера. Конечно, есть Bluetooth и Wi-Fi для беспроводного подключения периферии и интернета.

Важно отметить, что Hisense 55U7HQ поддерживает стандарт HDMI 2.1, который необходим для работы с игровыми консолями последнего поколения.

Гейминг

Так, модель поддерживает HDMI 2.1, а, значит, к нему можно подключить приставки PlayStation 5 и Xbox Series S/X. При запуске игры функция ALLM HDMI 2.1 автоматически переводит ТВ в игровой режим, который обеспечивает короткое время отклика и низкую задержку сигнала при выводе картинки.





Кроме того, поддержка частоты обновления кадров 120 Гц обеспечивает максимальную плавность видео даже в напряженных шутерах, где в один момент на экране меняются десятки деталей и планов.

Звук

Hisense 55U7HQ оснащен двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый и поддерживает Dolby Atmos. Встроенная аудиосистема достаточно мощная, так что можно с комфортом смотреть фильмы без подключения дополнительного саундбара и колонок.





На средней и максимальной громкости хорошо слышны басы, а высокие звуки остаются чистыми и не звенят. Запаса громкости хватит для небольшого домашнего кинотеатра.

Программное обеспечение

Hisense 55U7HQ оснащен ОС VIDAA – это закрытая система, о конфиденциальности можно не беспокоиться. Телевизор поддерживает Google TV, а, значит, вы сможете найти все привычные программы, например, YouTube и популярные онлайн-кинотеатры. Интерфейс Smart TV простой и понятный, приложения запускаются моментально.





В комплекте с телевизором также идет пульт с поддержкой голосового управления (Alexa и VIDAA VOICE).





Итоги и стоимость

Hisense 55U7HQ можно купить в среднем за 60 000 рублей. Это невысокая цена за ТВ с диагональю 55 дюймов, разрешением 4K, стильным дизайном и мощной аудиосистемой.





Мы можем смело рекомендовать модель тем, кто хочет приобрести большой телевизор с высоким качеством изображения и поддержкой современного стандарта HDMI 2.1, не переплачивая за бренд и ненужные технологии.