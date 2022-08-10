5 эффективных способов договориться с программами-вымогателями

Стать жертвой программы-вымогателя проще, чем кажется: вы можете загрузить ее при посещении зараженного сайта или попасться на фишинг и тайпсквоттинг. Что делать, если на экране устройства появилось сообщение о блокировке и требование выкупа?

Мы уже рассказывали в этой статье, как действовать, если вас шантажируют в Сети, теперь рассмотрим эффективные способы взаимодействия с программами-вымогателями.

1. Попробуйте вернуть файлы самостоятельно

В большинстве случаев специалисты по кибербезопасности не советуют платить вымогателям, так как вы не получаете никаких гарантий, что ваши файлы вернутся к вам в целости и сохранности. Потому попробуйте разобраться с проблемой своими силами.

На компьютере:

Отключите устройство от сети.

Если это возможно, проведите проверку с помощью программы-антивируса. Зачастую вредоносное ПО блокирует антивирус, но попробовать все же стоит.

Если антивирус запустился, попробуйте обнаружить и удалить программу-вымогатель или отправить ее в карантин.

Также можно запустить компьютер в безопасном режиме – в некоторых случаях это помогает обойти блокировку экрана и добраться до вредоносного ПО.

Восстановите систему из последней резервной копии.

Если система работает, но остались зашифрованные файлы – найдите в интернете программу-дешифровщик (например, на сайте nomoreransom.org или на сайтах антивирусного ПО) и попробуйте декодировать свои данные.

На смартфоне или планшете:

Выключите гаджет, выньте из него SIM-карту и включите снова.

Постарайтесь максимально быстро войти в настройки (до появления блокировки экрана) и сбросьте аппарат до заводских настроек.

2. Обратитесь к специалисту по кибербезопасности

Если все описанные ранее шаги кажутся слишком сложными, то наймите профессионала. Это будет лучшим вложением денег, чем передача их вымогателям.

3. Запросите «доказательство жизни»

В случае, когда вы все же решились вступить в контакт с преступниками, для начала запросите у них «доказательство жизни» для ваших файлов. Этот термин обычно используют по отношению к заложникам и под ним понимают достоверные сведения о том, что похищенный человек еще жив.

Попросите хакеров продемонстрировать, что они смогут расшифровать ваши документы. Если это не так, то вы отдадите выкуп за поврежденные или стертые файлы, что вдвойне обидно.

4. Отнеситесь к ситуации, как к деловым переговорам

Конечно, обнаружив заблокированный экран и требование выкупа, вы вряд ли останетесь спокойны. Это и нужно преступникам – вывести вас из равновесия и заставить действовать импульсивно.

Потому успокойтесь и подойдите к ситуации, как к деловым переговорам: не поддавайтесь на провокации и попробуйте заключить наиболее выгодную сделку.

При этом помните, что злоумышленники имеют доступ к вашей системе и могут уничтожить файлы или раскрыть конфиденциальную информацию. Потому ведите себя осторожно.

5. Не платите всю сумму сразу

Не стоит сразу же отдавать все деньги, которые от вас требуют. Вряд ли у хакеров есть точная информация о ваших доходах. Уверяйте, что у вас нет таких больших денег, торгуйтесь и попытайтесь договориться на меньшую сумму.

Лучший способ – перевести часть денег, показав тем самым, что вы готовы выполнять условия хакеров. Затем сказать, что остальные деньги вам придется занять у родственников или друзей, и на это потребуется некоторое время.

На самом деле это время стоит потратить на то, чтобы решить проблему блокировки другими способами, которые мы описали в начале статьи.