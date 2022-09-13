Если забыли — как подсмотреть пароль от Wi-Fi в Windows и на Mac

Если вы забыли свой домашний пароль от Wi-Fi, вы можете в любой момент подсмотреть его на своем ПК или ноутбуке. Это может быть необходимо, если к вам пришли гости и им нужен пароль либо требуется подключить новый гаджет к домашней сети.

Как восстановить пароль в Windows

Чтобы получить пароль от Wi-Fi в операционной системе от Microsoft, выполните следующие действия:

Нажмите «Пуск» и в панели управления найдите «Центр управления сетями и общим доступом». Откройте раздел «Управление беспроводными сетями». Выберите нужную сеть и правой кнопкой мыши откройте ее «Свойства». Откройте вкладку «Безопасность» и нажмите «Отображать вводимые знаки». Подтвердите свои действия, нажав Ok внизу страницы.

Как «подсмотреть» пароль на компьютере Mac

Apple сохраняет данные несколько иначе: ОС хранит все пароли всех сетей, к которым вы когда-либо подключали свой ПК/ноутбук. Поэтому вы можете в любой момент достать код для подключения к интернету не только домашней сети, но и пароль в любимом кафе, отделении банка и т. д.

Откройте «Связку ключей» на вашем Mac. Чтобы это сделать, нажмите Command + Space и вставьте в поле поиска «Keychain Access» Введите в строке поиска имя Wi-Fi-сети и выберите его В верхней части окна щелкните значок «i» и поставьте галочку на пункте «Показать пароль» Система попросит вас ввести код для входа на Mac, после чего «Связка ключей» покажет пароль от Wi-Fi.





















Готово, теперь вы в любой момент можете легко получить доступ к паролю беспроводной сети.

А чтобы создавать безопасные пароли и не забывать их, воспользуйтесь нашими советами, о которых мы писали здесь.