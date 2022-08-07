Своп в смартфонах — маркетинговая уловка или полезная технология?

Для ПК расширяемая оперативная память давно не новость, теперь она появилась и в смартфонах. Насколько полезна эта технология в мобильных устройствах?

Dynamic RAM Expansion, RAM Plus или Extended RAM. Все эти термины означают одно и то же — виртуальную или расширяемую оперативную память (своп).

ОЗУ — это кратковременная энергозависимая память, которая временно хранит рабочие данные приложения в фоновом режиме. С расширяемой оперативной памятью программное обеспечение использует часть внутренней памяти смартфона в качестве оперативной, чтобы виртуально увеличить общий объем памяти. Например, если у вас есть гаджет с конфигурацией 2/64 Гбайт и система позволяет виртуально увеличить его ОЗУ на 3 Гбайт, в моменты, когда устройству требуется максимальная производительность, вы можете получить 5 Гбайт ОЗУ и 61 Гбайт флеш-памяти.

Когда активируется эта функция, то она отправляет временные файлы в выделенную внутреннюю память устройства. Затем программное обеспечение расставляет приоритеты и фильтрует, какие приложения необходимо хранить в виртуальной оперативной памяти. Это освобождает место в фактической физической памяти, позволяя загружать больше приложений.

На смартфонах без функции виртуальной оперативной памяти после того, как вы максимально использовали доступную оперативную память, а затем открыли другие приложения, система начнет процесс оптимизации и удалит временные файлы приложения. Это позволяет открывать новые приложения, но старые будут перезапускаться, а не возобновляться с того места, на котором вы остановились. Это требует больше времени.

Виртуальная оперативная память решает эту проблему. Своп позволяет большему количеству приложений оставаться открытыми в фоновом режиме в течение более длительного периода времени, обеспечивая лучшую многозадачность и производительность гаджета. К тому же, технически – это большая ОЗУ без дополнительных переплат.

Однако с точки зрения производительности, скорости и надежности физическая оперативная память превосходит виртуальную. Кроме того, своп будет работать только в том случае, если на вашем устройстве достаточно внутренней памяти. А еще пользователь не может активировать функцию самостоятельно.

Технология имеет смысл для смартфонов с небольшим объемом ОЗУ из бюджетного и среднего ценового сегмента, ведь это позволяет в определенные моменты выполнять чуть больше задач или делать это немного быстрее.