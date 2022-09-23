Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

В наш обзор вошли только проводные модели, но они даже удобнее для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.

VT VT1000-D USB

Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальных наушниках, но она обеспечивает достойное качество звука для своей ценовой категории.

Наушники не перекрывают ухо полностью, но за счет поролоновых амбушюров не давят на ушную раковину. Кстати, в комплекте есть запасные накладки из кожзама и софт-фильтр для микрофона.





В «ушах» расположены динамики диаметром 2 см, обеспечивающие узкополосный звук. И хотя это бинауральная гарнитура с подачей звук на оба наушника, вы можете перевести его на один и слышать, что происходит вокруг.

Микрофон установлен на гибком держателе и перемещается в диапазоне 300°, также его можно убрать наверх к оголовью, если вам нужны только наушники.

К ПК гарнитура подключается через порт USB, а на проводе длиной 3 метра расположен пульт управления с кнопками отключения микрофона и регулировки громкости.

Oklick GMNG HS-L820G

Игровая гарнитура Oklick GMNG HS-L820G поддерживает формат звука 7.1, то есть виртуальное объемное звучание для полного погружения в игру или фильм. Красная подсветка на внешней части наушников в сочетании с черно-красным корпусом выглядит по-игровому агрессивно. Ее можно отключить, когда вы используете гарнитуру для работы и видеозвонков.





В наушниках установлены 50 мм динамики с неодимовыми магнитами. Они обрамлены амбушюрами из искусственной кожи, которые перекрывают ухо и обеспечивают пассивное шумоподавление. Микрофон обладает высокой чувствительностью и установлен на гибкой ножке: его положение легко менять. Также микрофон можно отключить и убрать наверх к оголовью.

Пульт управления расположен на проводе, на нем можно настраивать громкость и отключать микрофон и подсветку. А кабель длиной 2,2 м не запутывается и обладает высокой прочностью благодаря тканевой оплетке. Устройство подключается к ПК через USB-порт и работает «из коробки» без лишних настроек и установки драйверов.

A4TECH Bloody

Игровая гарнитура A4TECH Bloody поддерживает стереозвучание за счет дополнительных динамиков. С ним можно полностью погрузиться в игру и услышать, например, шаги «неприятеля» за спиной своего персонажа.





В гарнитуре установлены динамики 40 мм с неодимовыми магнитами. Они обрамлены мягкими амбушюрами, покрытыми искусственной кожей.

Сами наушники перекрывают уши и обеспечивают пассивное шумоподавление. По отзывам пользователей, гарнитурой удобно пользоваться при долгой игре или работе.

Микрофон в этой модели выдвижной, его можно отключить и убрать внутрь конструкции, чтобы использовать устройство просто как наушники. Микрофон также поддерживает шумоподавление, что позволяет четко передавать голос во время аудио- и видеовызовов.

Подключается гарнитура к разъему USB, провод не запутывается за счет тканевой оплетки. На нем есть регулятор громкости и режима звучания.

Sennheiser PC 8

Гарнитура Sennheiser PC 8 предназначена для работы и хорошо подходит для совершения звонков и участия в видео- и аудиоконференциях. Это стереогарнитура: звук двухканальных и направлен в оба наушника, потому в ней также удобно слушать музыку и смотреть кино.

Поролоновые амбушюры наушников не перекрывают ухо и поэтому не обеспечивают качественное пассивное шумоподавление. Зато они мягкие и не давят на ушную раковину. Да и вся гарнитура весит всего 62 г, так что она практически не ощущается на голове.

Также модель оснащена высокочувствительным микрофоном, который отсеивает внешние шумы при записи звука. Он регулируется по положению и может быть убран к оголовью, когда не нужен.





Гарнитура подключается к ПК через порт USB, а на проводе расположен пульт управления – кнопка отключения микрофона и колесико для регулировки звука. Кстати, сейчас это одна из самых популярных моделей на рынке, а пользователи хвалят ее за надежность и долгий срок службы.

Sven AP-U1001MV

В геймерской гарнитуре Sven AP-U1001MV используются динамики 50 мм с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают высокое качество звука в игре и во время видеозвонков.

За счет регулируемого оголовья и мягких амбушюров гарнитуру удобно носить в течение долгого времени. На корпусе устройства расположены светодиоды, которые создают динамическую RGB-подсветку.





Микрофон с шумоподавлением обеспечивает достойное качество передачи голоса при звонках и общении в игровых аудиочатах. Также его можно в любой момент отключить или отсоединить.

Устройство подключается к ПК через разъем 3,5 мм и USB-порт. Но тут есть один нюанс: 3,5 мм используются для подсоединения самой гарнитуры, а USB – только для включения подсветки. Такое решение позволяет отключать подсветку, когда она вам не нужна.

Microsoft Xbox 8LI-00002

Гарнитура Microsoft Xbox 8LI-00002 подключается не через порт USB, а через аудиоразъем 3,5 мм – так ее удобнее подсоединять к игровым консолям Xbox X/S, Xbox One и беспроводным геймпадам Xbox и Xbox Elite. Также модель совместима с компьютерами на базе Windows 10 и 11.

Это игровая модель с пространственным звуком формата 7.1, который обещает полное погружение в игру. Также можно настроить стандартную двухканальную звуковую схему для просмотра кино и звонков.





В наушниках установлены динамики 40 мм с неодимовыми магнитами, они закрыты мягкими амбушюрами из полиуретановой кожи. Микрофон размещен на гибкой штанге, его положение легко настроить. Снять микрофон нельзя, но можно отключить и убрать наверх, закрепив на наушнике.

В этой модели регулятор громкости и кнопка выключения микрофона находятся на амбушюре правого наушника, а не вынесены отдельно. Это отлично вписывается в дизайн, в котором нет ничего лишнего: плавные линии и минимум деталей. Подсветки, характерной для игровых гарнитур, здесь тоже нет.

Edifier G2 II White

Еще одна игровая гарнитура Edifier G2 II White поддерживает виртуальный объемный звук формата 7.1. Она обеспечивает полное погружение в игру, но пользователи отмечают, что слушать музыку и смотреть кино в ней тоже удобно. И, конечно, гарнитура подойдет для работы или учебы.

Наушники с шумоподавлением полностью закрывают уши и оснащены мягкими амбушюрами из искусственной кожи. В наушники встроены динамики диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами. Они обеспечивают чистый звук и мощные басы.





Всенаправленный микрофон установлен на гибкой штанге и настраивается по положению. Система шумоподавления отсекает лишние звуки, за счет чего голос передается четко и без помех. А если микрофон вам не понадобится, его можно снять.

Оголовье гарнитуры и положение наушников настраиваются. Также здесь есть RGB-подсветка с постепенно меняющимися цветами.

ADDASOUND Epic 301

Гарнитура ADDASOUND Epic 301 адаптирована для офисов и колл-центров и оснащена одним наушником. За счет этого вы сможете слышать все вокруг, в том числе коллег. Модель подойдет для звонков и аудио- и видеосвязи, а вот играть или прослушивать музыку в ней будет неудобно.

К тому же поролоновые амбушюры не перекрывают ухо и конечно, не обеспечивают надежного шумоподавления. А вот микрофон фильтрует шумы вплоть до дыхания говорящего и прекрасно передает голос. Положение микрофона можно настроить или убрать его вверх к оголовью, когда он не нужен.





К ПК гарнитура подключается через USB-порт и работает по принципу plug-and-play без дополнительных настроек. На проводе расположен пульт управления с кнопками отключения микрофона и регулировки громкости.

Еще у этой модели есть подсветка: рисунок в виде телефонной трубки на внешней части наушников светится красным, когда вы используете гарнитуру. Это дает окружающим понять, что вы заняты.

EKSA E900 Pro

Модель EKSA E900 Pro поддерживают объемный виртуальный звук стандарта 7.1 – в традициях игровых гарнитур. Он доступен при подключении через USB к компьютеру или консоли (PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch).

В наушниках использована система двух камер: одна для звучания басов, другая для средних и высоких частот – все это нужно для точной передачи звука. Мягкие амбушюры перекрывают ухо и обеспечивают шумоподавление.





На правом наушнике находятся разъемы USB и mini jack 3,5 мм, а также кнопка отключения микрофона и колесико для регулировки громкости. Разъем 3,5 мм позволяет подключать гарнитуру не только к ПК, но и к смартфону.

Микрофон в гарнитуре съемный и установлен на гибком креплении для удобной настройки положения. Кстати, в нем предусмотрено шумоподавление, а хорошее качество передачи голоса подойдет и для игр, и для видеоконференций.

Гарнитура выпускается в двух расцветках: черная с красными вставками и зеленая с черными. Кроме того, внешняя сторона наушников имеет подсветку.