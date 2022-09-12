Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Программы для блокировки сайтов онлайн

Самый надежный способ уберечь ребенка от опасного контента – это запретить его просмотр с помощью инструментов для фильтрации и блокировки.

McAfee Safe Family

Программа для родительского контроля от производителя известного антивируса позволяет блокировать определенные приложения и фильтровать сайты. Родители могут запрещать загрузку нового софта и ограничивать время за компьютером. Функция родительского контроля также показывает активность использования приложений и интернета ребенком.





Программа доступна на устройствах с Windows и macOS, а также на смартфонах с iOS и Android. Бесплатный пробный период составляет 30 дней, в дальнейшем стоимость подписки обойдется в 349 рублей в месяц или 3190 рублей в год.

McAfee Safe Family имеет защиту от удаления – для этого необходимо иметь права администратора. Поэтому ребенок не сможет его отключить, если не будет знать пароль от профиля админа.

Qustodio

Программа позволяет блокировать нежелательные приложения, сайты и игры, а также мониторить активность ребенка в Сети: она предоставляет истории просмотров сайтов, YouTube и социальных сетей. В ней также предусмотрена настройка ограничения времени нахождения за ПК.

Родитель может настроить получение на электронную почту подробных ежедневных, еженедельных или ежемесячных отчетов об онлайн-активности ребенка. Также пердлагают установить оповещения об определенных действиях, например, если ребенок звонит кому-то, и настроить сигнал SOS: если нажать соответствующую кнопку, все доверенные контакты получат заранее заготовленное сообщение о том, что ребёнок в опасности. Для каждого доверенного контакта вы можете добавить email-адрес или номер телефона





У программы есть полноценная бесплатная версия, которую можно использовать без временных ограничений, но она позволит следить только за одним устройством. Платная обойдется в $54,95 в год и будет работать на пяти разных устройствах на ОС Windows, macOS, iOS и Android, а также на Chromebook и Kindle.

OpenDNS FamilyShield

FamilyShield — это специальная услуга сервиса OpenDNS, предназначенная для блокировки доменов с небезопасным или «взрослым» контентом.

Программа запускается на уровне роутера, что позволяет настроить ее только один раз для всех устройств сразу. То есть защита будет работать сразу на всех гаджетах, подключенных к домашней сети, к тому же ее сложнее обойти или удалить. Программа полностью бесплатная и совместима как с Windows, так и с macOS.





Единственный недостаток – блокировка работает по принципу «все или ничего»: если вы захотите посмотреть контент для взрослых, то придется отключать блокировку. Впрочем, выход есть – вы можете изменить DNS-адрес на своем личном устройстве.

SelfControl

SelfControl — это бесплатное приложение с открытым исходным кодом только для macOS, которое позволяет блокировать доступ к небезопасным сайтам, почтовым серверам и мессенджерам.





Для начала работы необходимо добавить нужные сайты/приложения в черный список и установить период блокировки. Пока заданное время не истечет, ребенок не сможет получить доступ к этим ресурсам, даже если перезагрузит компьютер или удалит приложение.

Большой плюс программы заключается в том, что она абсолютно бесплатная.

Freedom

Это программа похожа на предыдущую, но она предназначена для всех платформ: Windows, macOS и Chromebook, а также Android и iOS.

С помощью Freedom можно блокировать опасные или отвлекающие сайты и приложения, а также установить расписание, по которому будет получен доступ к тем или иным ресурсам. Например, чтобы ограничить доступ к онлайн-играм.





Пробная версия включает 7 сеансов на неограниченном количестве устройств, а за $8,99 в месяц вы получите доступ к премиум-функциям: предварительному планированию расписания, истории сеансов. Количество устройств в платной версии неограничено.

Программы для удаленного контроля активности в Сети

Если вы переживаете о том, что ребенок может обойти блокировки и запреты, подумайте об установке программы, которая позволит мониторить его действия в интернете. Ниже — наиболее популярные утилиты, которые работают на территории РФ.

Kaspersky Safe Kids

Учетная запись Kaspersky Safe Kids позволяет в любой момент времени видеть подробные отчеты о действиях ребенка в Сети и удаленно вносить изменения в настройки доступа. Программа предлагает контроль экранного времени с последующей блокировкой устройства, а также возможность просмотра истории поиска на YouTube.





Кроме того, в ней можно запрещать доступ к определенным сайтам и составлять списки ресурсов, на посещение которых ребенок должен запросить разрешение. Есть функция блокировки определенных поисковых запросов.

Приложение доступно в неограниченной по времени бесплатной версии, есть также премиум-аккаунт (стоит 900 рублей в год). В расширенной подписке доступно использование устройства по расписанию, контроль активности во ВКонтакте и уведомления в режиме реального времени.

Kidlogger

Эта программа регистрирует посещаемые сайты и работает со всеми популярными браузерами (Chrome, Firefox, Opera, Safari). Функция кейлоггера позволяет запоминать и просматривать все нажатия клавиш, поэтому вы будете знать все, что писал или искал ваш ребенок. Приложение также записывает текст, скопированный в буфер обмена.

Периодически утилита делает снимки экрана компьютера, которые родители могут просматривать дистанционно (они приходят на электронную почту), а также регистрирует все USB-накопители, внешние жесткие диски и другие устройства, подключенные к ПК.





Еще с помощью программы можно отслеживать мессенджеры ребенка: Viber, WhatsApp, Skype и т. д. Приложение также делает скриншоты каждые 15 секунд во время видеоразговоров по Skype.

Программа работает на всех популярных платформах. Есть базовая бесплатная версия и платный тариф, цена которого стартует от $9 за три месяца. Премиум-версия позволяет контролировать 5 устройств, делать запись с микрофона на ПК, фотографировать через веб-камеру человека, который пользуется компьютером, и делать снимки экрана, когда пользователь вводит одно из заранее заданных ключевых слов.

Встроенные в ОС функции

Иногда простые функции родительского контроля можно реализовать и без использования специальных программ – это делается с помощью утилит, вшитых в ОС.

Родительский контроль macOS

В системных настройках Apple доступен контроль доступа к определенным сайтам и приложениям, а такжефункция ограничения экранного времени. Отдельные блокировки можно выставить по будням и выходным дням, а также запретить доступ к ПК в ночное время.





В iTunes можно поставить запрет на определенные темы, например, музыку или фильмы с откровенным содержанием, и установить возрастные ограничения на сериалы, ток-шоу и т.д. Также советуем запретить делать покупки в App Store. Доступен и выбор определенного списка контактов, с которыми ребенок сможет общаться в сообщениях и по FaceTime.

Родительский контроль Windows

Программа Live Family Safety позволяет настроить ограничение экранного времени, заблокировать потенциально опасное содержимое, а также предотвратить нежелательные покупки в Microsoft Store. Родителям доступны отчеты о том, что скачивал ребенок, какие страницы открывал и какие игры запускал.





Программа полностью бесплатна и доступна для любого устройства на Windows. Чтобы начать пользоваться ею, необходимо открыть официальную страницу Live Family Safety и следовать предложенным инструкциям.

Детский режим в YouTube

Если ваш ребенок любит смотреть видео на YouTube, то используйте приложение YouTube Kids. В нем можно создать отдельный детский аккаунт и настроить доступный контент в зависимости от возраста чада. Также YouTube Kids позволяет отключить функции поиска – тогда дети не смогут самостоятельно искать видео, а будут смотреть только те, что предлагает приложение.





Ролики на сайте фильтруются с помощью искусственного интеллекта и частично модерируются вручную. В рамках детского аккаунта видео всегда будут подбираться согласно указанной возрастной категории, а родители смогут видеть историю просмотров своих детей.