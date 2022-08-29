Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Новое поколение Wi-Fi имеет высокую скорость соединения между двумя беспроводными устройствами: до 1,2 Гбит/с на канал, ширина которого составляет 160 МГц (у предыдущей версии ac – 867 Мбит/с). Максимальное число каналов – 8 MU-MIMO. Пользователь сам сможет распределить скорость по клиентам, которые при этом не будут мешать друг другу. Конечно, эти данные актуальны только в идеальных условиях, но даже при наличии помех, толстых стен и большой загруженности сети, Wi-Fi 6 все равно быстрее предшественников.

Wi-Fi 6 работает с обеими частотами 2,4 и 5 ГГц, что поможет увеличить зону покрытия сети. Технология OFDMA позволяет роутеру отправлять пакеты данных сразу нескольким клиентам одновременно, так что пользователям не придется тратить время на ожидание. Кроме того, благодаря BSS Coloring устройствам не понадобится полностью расшифровывать сигнал от сети, чтобы понять, предназначен он для них или нет (как происходит с предыдущими стандартами Wi-Fi). Теперь сигналы от каждой сети «раскрашены» в свой цвет, а роутер способен распознавать их и приступать к расшифровке только сигналов, идущих от его сети.

У нового стандарта есть еще одна очень полезная функция – она пригодится тем, кто использует так называемый «Интернет вещей». До разработки нового протокола все умные холодильники, пароварки и прочие домашние помощники висели в сети постоянно, перегружая ее. Теперь у Wi-Fi 6 есть опция Target Wake Time (TWT), благодаря которой все умные гаджеты выходят в интернет только для передачи или приема данных.

Keenetic Hopper (KN-3810)

Модель Keenetic Hopper (KN-3810) – не просто роутер. При необходимости он может стать ячейкой системы Mesh. Управлять устройством и конфигурировать его удобно с помощью приложения Keenetic.

Роутер оснащен 4 поворотными антеннами 5 дБи, две из которых рассчитанны на диапазон 2,4 ГГц, а две другие – на 5 ГГц. Это гарантирует и хорошее покрытие (за счет первого диапазона), и высокую скорость соединения (благодаря второму). При подключении через 2,4 ГГц скорость сети Wi-Fi может достигать 574 Мбит/с, а в диапазоне 5 ГГц – до 1201 Мбит/с. С помощью технологии Beamforming сигнал концентрируется в направлении подключенных устройств.





Частота двухъядерного процессора EN7561DU новой модели составляет 900 МГц, а объем оперативной памяти – 256 Мбайт. Роутер имеет три порта LAN и один WAN (маркирован синим цветом), но пользователь сам может конфигурировать их по своему усмотрению. Через порт USB 3.0 получится подключить, например, принтер, чтобы печатать документы с любого устройства, которое находится в той же сети.

Роутер также поддерживает USB-модемы 3G и 4G, благодаря чему его можно использовать как резервный, на случай проблем с кабельным соединением. Также у модели есть функции родительского контроля и защиты от киберугроз.

Роутер можно установить на горизонтальную поверхность или повесить на стену: на обратной стороне корпуса для этого есть специальные отверстия.

ASUS RT-AX55

Роутер ASUS RT-AX55 имеет черный корпус с красными полосками, поэтому выглядит очень эффектно, как игровые устройства. Стабильную работу модели обеспечивают четырехъядерный процессорBroadcom BCM6755 (частота каждого ядра – 1,5 МГЦ) и 256 Мбайт оперативной памяти. Скорость передачи данных зависит от диапазона: как и положено, поддерживаются частоты 2,4 и 5 ГГц.

Благодаря технологиям MU-MIMO и OFDMA роутер может эффективно работать со множеством устройств одновременно. Также модель поддерживает функцию создания гостевой сети.

За информационную безопасность отвечает система AiProtection, доступная пользователям бесплатно. Активировав AiProtection, вы можете включить сетевую защиту инастроитьродительский контроль. Первая функция помогает защитить роутер от внешних атак, блокировать опасные сайты и зараженные устройства. А родительский контроль дает возможность ограничить доступ к интернету для отдельных устройств, например, чтобы скрыть от детей сайты и приложения с недопустимым контентом.





Если необходимо создать сеть для большого помещения, то ASUS RT-AX55 можно использовать как один из узлов системы Mesh. Правда, работать он будет только с другими роутерами производства ASUS.

Чтобы устройство не скользило на гладкой горизонтальной поверхности, на обратной стороне корпуса предусмотрены специальные наклейки. Также на нем есть отверстия для крепления на стену.

TP-LINK Archer AX73

Модель TP-LINK Archer AX73 имеет интересный дизайн – верхняя панель состоит из мозаики пластиковых чешуек, имеющих сквозные отверстия. Это сделано специально для отвода тепла при работе устройства. Благодаря такой конструкции роутер почти не нагревается.

Настроить устройство можно с помощью приложения Tether или простого веб-интерфейса. TP-LINK Archer AX73 с шестью несъемными антеннами и поддержкой Beamforming обещает хорошую зону покрытия. Технология MU-MIMO поможет передавать данные одновременно по нескольким потокам, поэтому даже множество устройств, одновременно подключенных к сети, будут иметь отличную скорость передачи данных.





Роутер может работать сразу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Второй идеально подходит для более высоких скоростей, например, для просмотра онлайн-видео с разрешением 4K или даже 8K.

Встроенная система безопасности HomeShield, работающая на основе Avira, гарантирует сохранение конфиденциальности данных и защиту подключенных устройств от вредоносных сайтов и DDoSатак, дает возможность активировать родительский контроль. Правда, обратите внимание, что у опции есть два плана: бесплатный базовый и платный Pro.

Благодаря поддержке технологии OneMesh роутерArcherAX73 может стать звеном Mesh-системы для бесшовного покрытия больших по площади помещений.

Xiaomi AIoT AX3600

Роутер известного китайского производителя имеет оригинальный вид – треугольная призма с семью несъемными антеннами. Устройство можно разместить только на горизонтальной поверхности, закрепить его на стене не получится. Для настройки служит стандартный веб-интерфейс или приложение Mi Wi-Fi.





Как и предыдущие модели, перечисленные в нашей статье, роутер от Xiaomi работает в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. При этом скорость во втором, естественно, намного выше (2402 Мбит/с – по сравнению с 574 Мбит/с при 2.4 ГГц). Дело в том, что в диапазоне 2,4 ГГц используются две антенны, а для 5 ГГц подключены уже четыре, что дает увеличенную скорость соединения. Седьмая антенна рассчитана на работу с независимым выделенным радиоблоком Qualcomm QCA9889, он подключает к сети компоненты системы умного дома в диапазоне 2,4 ГГц.

Модель работает на основе шестиядерного процессора Qualcomm и оснащена 512 Мбайт оперативной памяти, что гарантирует стабильность подключения для множества устройств одновременно. Роутер можно использовать как узел системы Mesh. Для подключения к локальной сети устройство имеет три гигабитных LAN-порта.

В настройках вы также сможете настроить ограничения доступа для отдельных клиентов или создать черный и белый списки сайтов.

HUAWEI WS7200

Новый роутер от HUAWEI выглядит элегантно – это белый треугольник (если смотреть сбоку) с четырьмя антеннами, который своим внешним видом напоминает космический корабль. Настроить устройство можно через браузер или с помощью фирменного приложения HUAWEI AI Life. Оно также используется для управления всеми умными устройствами бренда.

Модель, как и другие рассмотренные в этой статье, работает в двух диапазонах частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Первый можно отключить через настройки или поставить один из них как приоритетный.

HUAWEI WS7200 может стать структурным компонентом системы Mesh для создания бесшовной сети Wi-Fi. Объединить узлы можно по Wi-Fi или с помощью Ethernet-кабеля. За производительность модели отвечает четырехъядерный процессор Gigahome, тактовая частота которого достигает 1,4 ГГц. Благодаря поддержке технологии OFDMA роутер способен передавать пакеты данных сразу на несколько устройств, не заставляя их ждать своей очереди.





Подключиться к Wi-Fi можно также через NFC – поднеся гаджет к метке на корпусе. Система безопасности Huawei HomeSec, включающая в себя режим TrustZone, защитит вашу учетную запись от взлома.

Производитель не оснастил роутер портами USB, так что подключить к нему внешний накопитель или принтер нельзя. Также на корпусе нет отверстий для крепления на стену: его можно установить только на горизонтальной поверхности.

HONOR Router 3 XD20

Роутер HONOR Router 3 XD20 внешне напоминает рассмотренную в предыдущем абзаце модель от HUAWEI – компактный, с четырьмя несъемными антеннами, с корпусом из белого матового пластика. Как и другие модели с поддержкой Wi-Fi 6, он может работать одновременно в двух диапазонах частот. Для более старых устройств – 2,4 ГГц, а для более современных, например, самых актуальных смартфонов и планшетов, – 5 ГГц.





Благодаря технологии OFDMA и двухъядерному процессору Gigahome 1,2 ГГц роутер HONOR Router 3 способен объединять сигналы и передавать их одновременно на несколько устройств — максимум на 4 гаджета в диапазоне 2,4 ГГц или на 16 в диапазоне 5 ГГц. А благодаря наличию трех гигабитных портов LAN к роутеру получится подключить еще несколько устройств по проводу.

Для настройки модели тоже используется приложение AI Life, которое дает пользователю множество возможностей: например, позволяет следить за уровнем сигнала, активировать родительский контроль или создать гостевую сеть. Также роутер HONOR Router 3 XD20 может быть частью Mesh-системы.

Mercusys MR70X

Mercusys MR70X – самая недорогая модель в нашем обзоре. Своим внешним видом она напоминает шлем пришельца: две глянцевые полоски на фоне чешуек с отверстиями для отвода тепла. Настроить роутер и управлять его работой можно с помощью простого и понятного приложения Mercusys.

Как и другие модели в статье, Mercusys MR70X работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. А благодаря технологии Smart Connect роутер сам определяет подходящую частоту для подключения к конкретным устройствам.

Несмотря на доступную цену (на момент написания статьи она составляла 2460 рублей), роутер способен обеспечить высокую скорость соединения: до 547 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с при работе через 5 ГГц. А технологии MU-MIMO и OFDMA гарантируют стабильное подключение к интернету для большого количества клиентов без долгого времени ожидания. В том числе это относится к устройствам, входящим в системы умного дома.

Роутер оснащен тремя гигабитными портами LAN, позволяет создать гостевую сеть и настроить родительский контроль. Также здесь используется технология Beamforming, благодаря которой сигнал идет в направлении подключенных устройств.





Представленные в этой статье роутеры, поддерживающие новый стандарт Wi-Fi 6, способны организовать быстрый доступ в интернет для большого количества устройств в двух-, трех- и даже четырехкомнатной квартире или частном доме. Конечно, многое зависит от местоположения самого роутера и наличия в доме толстых капитальных стен. Если покрытия окажется недостаточно, то большинство из рассмотренных моделей можно использовать в рамках системы Mesh, площадь работы которой будет гораздо больше.