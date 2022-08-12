Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Многие флагманы сегодня оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти, также уже появились устройства с 18 Гбайт RAM. Но на самом деле такой объем ОЗУ нужен больше для красивой рекламы, а не для реальных задач – просто не существует мобильных приложений, которые могли бы задействовать всю данную им оперативку. Конечно, лишние гигабайты пригодятся при работе в многооконном режиме, когда одновременно открыто несколько требовательных к ресурсам программ. Но и в этом случае будет достаточно стандартных 6-8 Гбайт ОЗУ, которые сейчас есть даже у бюджетных смартфонов.

Мы не советуем «гнаться за оперативной памятью» и специально выбирать смартфон с ее максимальным объемом. Однако такие модели относятся к флагманским и обладают массой других преимуществ. Их мы и рассмотрим в статье.

Nubia Red Magic 7S Pro

Новейший игровой флагман дочернего бренда ZTE в топовой конфигурации обзавелся впечатляющими 18 Гбайт оперативки. Смартфон работает на топовом мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 — новый, мощный и энергоэффективный. Ему помогает дополнительный чип Red Core 1 — он увеличивает производительность в играх. Также в модели используется фирменное многослойное охлаждение, снижающее нагрев при пиковых нагрузках.

Также отметим, что версия с 18 Гбайт оперативки подразумевает максимум 1024 Гбайт встроенной памяти — сложно даже представить, что она может когда-то закончиться (но, конечно, может).





Фронтальная камера с разрешением 16 Мп здесь спрятана под 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, чтобы ничего не отвлекало от игр. Правда, из-за этого у «прошки» частота обновления достигает только 120 Гц, тогда как у младшей версии — 165 Гц. Разница пока не принципиальна, так как игры с такой частотой найти сложно. Под экраном спрятан и датчик отпечатков пальцев.

Батарея емкостью 5000 мАч пополняется зарядкой мощностью 135 Вт за 15 минут в китайской версии. В международной поддерживается только заряд с мощностью до 65 Вт.

Датчики основной камеры расположены в центре спинки и вписаны в квадрат: это сенсоры 64, 8 и 2 Мп, не меняющиеся уже несколько поколений. А задняя панель частично прозрачная и сквозь нее видна начинка смартфона с эффектной подсветкой — смотрится нестандартно.

Lenovo Legion Y90

Новейший игровой флагман тоже построен на базе мощного Snapdragon 8 Gen 1 и оснащен 18 Гбайт оперативки в максимальной конфигурации. Отдельного внимания достойна архитектура и оперативной, и внутренней памяти. 18 Гбайт LPDDR5 в случае необходимости дополняются еще 4 Гбайт виртуальной памяти, хотя сложно пока представить сценарий, когда это реально потребуется. А твердотельный накопитель SSD объемом 128 Гбайт объединен с флеш-памятью UFS 3.1 512 Гбайт в массив RAID 0 — это также обещает ускорить загрузку приложений и улучшить производительность гаджета.





Еще одна особенность новинки — четыре настраиваемые выдвижные кнопки на «плечах» смартфона, которые призваны облегчить игровой процесс. На задней панели — фирменный логотип с подсветкой и две камеры с разрешением 64 и 13 Мп.

Дисплей тоже заточен под игры: это яркая 6,92-дюймовая панель E4 AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой обновления кадров 144 Гц. Производитель обещает, что частота не снижается даже при длительных нагрузках благодаря грамотному охлаждению с парой вентиляторов и испарительной камерой. АКБ емкостью 5600 мАч способен зарядиться на 100% за 38 минут при помощи 68-ваттной быстрой зарядки.

Девайс уже можно купить на китайских маркетплейсах — топовая версия обойдется примерно в 73 000 рублей.

Asus ROG Phone 6 Pro

Еще одна игровая новинка премиум-класса оснащена 18 Гбайт ОЗУ, как и модель предыдущего поколения ROG Phone 5 Ultimate. Только здесь стоит уже мощнейший Snapdragon 8+ Gen 1. В нерасширяемом хранилище — 512 Гбайт памяти.

На сегодняшний день ROG Phone 6 Pro — один из обладателей самой высокой частоты обновления экрана, 165 Гц. Еще одна «фишка» устройства — небольшой POLED-дисплей ROG Vision на задней панели. На нем отображается уровень заряда аккумулятора, уведомления о звонках и подобная информация.

По бокам корпуса располагаются ультразвуковые курки для управления в играх: они распознают разную степень нажатия и позволяют настраивать множество параметров, от расстояния срабатывания до назначения действий на части кнопки, причем не только в играх.

Еще одна интересная деталь – два разъема USB-C тут два. Дополнительный USB 3.1 gen 2 расположен сбоку и позволяет подключить монитор с разрешением до 4K, чтобы вывести на него картинку и использовать смартфон как геймпад. Тогда как через основной порт можно подключить зарядку или фирменный кулер AeroActive Cooler 6 (продается отдельно).

Также отметим качественный звук: за него отвечают технологии Qualcomm, а в динамики встроены собственные усилители.

Black Shark 5 Pro

Вполне логично, что самым большим объемом оперативной памяти наделены игровые флагманы. Black Shark 5 Pro — не исключение, хотя у него «всего» 16 Гбайт в топовой конфигурации, зато разогнанной до 6400 МГц. Смартфон базируется на Snapdragon 8 Gen 1 с графикой Adreno 730, также в нем установлена быстрая флеш-память типа UFS 3.1 объемом 512 Гбайт. Охлаждает все это жидкостная система типа «сэндвич».





Яркий AMOLED-экран с диагональю 6,67 дюймов может похвастаться частотой обновления кадров 144 Гц и поддержкой технологией HDR10. Также гаджет работает с супер быстрой зарядкой 120 Вт — с ней он полностью пополняет аккумулятор емкостью 4650 мАч всего за 15 минут.

Акцентируем внимание и на выдвижных кнопках по торцам корпуса с магнитной фиксацией — они фактически превращают смартфон в геймпад. Настраиваемая подсветка корпуса, линейный вибромотор и стереодинамики – также в наличии. А камера здесь состоит из основного модуля разрешением 108 Мп, широкоугольного 13 Мп и телеобъектива 5 Мп — производитель обещает четкие и реалистичные снимки. Кроме того, Black Shark 5 Pro отличает от конкурентов качество звука. Смартфон возглавил мировой аудиорейтинг DxOMark благодаря стереодинамикам с высокой громкостью.

Гаджет уже можно заказать из-за рубежа — он стоит около 65 000 рублей по актуальному курсу (август 2022 года). Доступны варианты в белом и черном цвете.

ZTE Axon 40 Ultra

Флагман китайской компании в максимальной комплектации имеет 16 Гбайт памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объемом 1 Тбайт. Работает устройство на топовом Snapdragon 8 Gen 1 — запас мощности не вызывает вопросов.





Примечательная особенность смартфона — отсутствие вырезов в изогнутом 6,8-дюймовом AMOLED-экране. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп убрана под экран и действительно незаметна. Кстати, модель бросает вызов топовым камерофонам этого года: она оснащена тремя основными камерами по 64 Мп каждый. Главный сенсор тут дополнен ультраширокоугольным и телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, причем и основной модуль, и телевик поддерживают оптическую стабилизацию.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 65-ваттную зарядку. Также у смартфона есть стереодинамики. А вот защиты от воды, как ни странно, у флагмана нет.

Asus Zenfone 9

Компактный Android-флагман представлен в конце июля: в топовой конфигурации он оснащен новейшим мощным чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 Гбайт оперативки LPDDR5. При этом смартфон отличается поистине небольшими размерами по сравнению с остальными флагманами: 146,6 x 68,2 x 9,5 мм.

5,9-дюймовый OLED-дисплей получил поддержку частоты обновления кадров 120 Гц и HDR10+. Разъем под карту памяти тут не предусмотрен, максимальный объем хранилища — всего 256 Гбайт, что немного смущает.





В дизайне корпуса выделим необычно оформленный блок камер: это пара огромных объективов, один из которых — Sony IMX766 с разрешением 50 Мп. С ним можно записывать видео в 8К: благодаря 6-осевому гибридному стабилизатору они получаются плавными. Второй модуль — 12-мегапиксельный «ширик», который подойдет также для макроснимков.

Также смартфон упакован стереодинамиками с усилителем и поддерживает кодеки aptX HD, aptX Adaptive, LDAC и AAC. Отметим боковой сканер отпечатков пальцев и наличие разъема 3,5 мм. При этом корпус Zenfone 9 защищен от воды по стандарту IP68.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

В топовой конфигурации прошлогоднего южнокорейского флагмана — 16 Гбайт ОЗУ, что отличает его от актуального S22 Ultra, в котором предусмотрено только 8 либо 12 Гбайт. Быстродействию способствует энергоэффективный и мощный процессор Exynos 2100 — он получился более удачным, чем предыдущая версия. В целом, несмотря на то, что смартфон вышел в прошлом году, он еще несколько лет будет обладать запасом производительности.





Дисплей достоин отдельного внимания: здесь используется OLED-матрица с разрешением QuadHD+, поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 кд/м2. Камеры годятся для самых разных экспериментов: это 4 модуля 108+12+10+10 Мп, причем есть трехкратный и десятикратный оптический зум, цифровой зум вплоть до х100, лазерный автофокус и фирменная технология фокусировки Dual Pixel в широкоугольном объективе. Режимы в приложении тоже самые разные — от портрета до AR-эскизов.

S 21 Ultra поддерживает фирменный стилус S Pen, который может служить даже для дистанционного управления, но вот слота для него на корпусе не предусмотрено. Также смартфон оснащен стереодинамиками от AKG с большим запасом громкости. Об остальных особенностях устройства читайте в нашем обзоре.