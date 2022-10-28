Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук

Телевизоры Toshiba C450 появились в российской рознице в начале этого года. Теперь покупателям доступна еще одна модель Toshiba TV c качественным изображением, простым управлением и реалистичным объемным звуком. Устройство относится к премиальной линейке QLED телевизоров с UHD-разрешением, эффектом полного погружения в происходящее на экране, будь то просмотр фильмов, спортивных трансляций или динамических сцен в видеоигре.

За высокое качество изображения в Toshiba C450 отвечает процессор REGZA Engine 4K, поддерживающий ИИ-алгоритмы. Также тут реализована специальная технология 4K Fine Texture Restoration, которая воспроизводит мельчайшие детали текстуры объектов, повышает их выразительность и позволяет достигать четкости, близкой к 4K. С учетом того, что контента в таком разрешении все еще не так много, очень актуальна функция 4K Resolution+: если исходное изображение в более низком качестве, то оно масштабируется до 4K.

Что касается цвета, то технология квантовых точек (Quantum Dot Color) позволяет воспроизводить более миллиарда оттенков, делая изображение более ярким и насыщенным. А глубину цвета подчеркивает технология Super Contrast Booster, максимально повышая его реалистичность и контрастность.

Угол обзора ЖК-матрицы составляет 178º — на практике это означает, что даже если вы смотрите на экран под углом, цвета не искажаются, а картинка остается такой же четкой.

За звук в Toshiba C450 отвечает аудиосистема REGZA Power Audio, а также технология Dolby Atmos. Звучание динамиков четкое и чистое, что усиливает эффект присутствия в фильмах, играх и спортивных трансляциях.

Toshiba C450 построен на базе высококачественных ЖК-матриц с полноценным разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 16 мс. Таким образом, телевизор подходит не только для просмотра видеоконтента, но и для игр на современных консолях.

Удобный доступ к приложениям и любому контенту обеспечивает операционная система VIDDA U5.0. Система поддерживает голосовое управление и универсальный поиск по всем платформам.

Линейка Toshiba C450 представлена моделями разных диагоналей: 65, 55, 50 и 43 дюйма.

Подводя итоги, отметим что Toshiba C450 обладает превосходным 4K-изображением, простым управлением и сбалансированным звуком. Это все, что нужно для просмотра любимых фильмов и сериалов, а также спортивных матчей, ведь неслучайно телевизоры Toshiba являются официальными телевизорами Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022™.