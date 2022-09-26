Doogee S96 GT — реинкарнация первого в мире смартфона с камерой ночного видения

Защищенные гаджеты создаются для специальных условий, и одно из самых известных популярных устройств — Doogee S96 Pro, первый в мире смартфон с камерой ночного видения. Всего было продано около миллиона экземпляров этой модели, и вот спустя два года появилась ее реинкарнация с обновленными функциями — Doogee S96 GT.

Производитель позаботился о том, чтобы сохранить привлекательность гаджета. Doogee S96 GT имеет тот же дизайн, что и его предшественник, но будет и лимитированная версия в расцветке «желтое золото».

У новинки больше объем памяти, мощнее чипсет, лучше селфи-камера и, конечно, установлена обновленная операционная система. S96 GT будет работать на базе более быстрого и надежного процессора MediaTek Helio G95 — напомним, что S96 Pro использовал Helio G90. Объем хранилища также увеличился: теперь у устройства не 128, а 256 Гбайт памяти, причем с возможностью расширения до 1 Тбайт при помощи карты памяти.

Doogee S96 Pro был первым в мире устройством с камерой ночного видения. S96 GT также получит эту функцию, но камера будет захватывать изображение в пределах 15-метрового диапазона.

Кроме того, селфи-камера тоже обновилась: теперь это 32-мегапиксельный, а не 16-мегапиксельный датчик. Наконец, Doogee S96 GT будет работать под управлением новейшей ОС Android 12 прямо из коробки.

Также смартфон получит 6,22-дюймовый дисплей, покрытый Corning Gorilla Glass, аккумулятор емкостью 6320 мАч и тройную основную камеру с разрешением 48+20+8 Мп. Защита корпуса имеет рейтинги IP68 и IP69K, смартфон также сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H — он водонепроницаемый и его можно без проблем использовать в экстремальных погодных условиях.

Ожидается, что Doogee S96 GT появится на AliExpress и Doogeemall в середине октября, причем первые покупатели получат скидочные купоны. Есть шанс получить гаджет бесплатно — с условиями акции можно ознакомиться на официальной странице Doogee S96 GT.