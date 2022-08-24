Представлены защищенные смартфоны Doogee S89 с аккумулятором 12 000 мАч и быстрой зарядкой 65 Вт

Известный китайский производитель смартфонов представил серию защищенных смартфонов Doogee S89: S89 и S89 Pro. Оба гаджета оснащаются мощным аккумулятором емкостью 12 000 мАч. Более того, Doogee S89 Pro — это первый и пока единственный защищенный смартфон, который поставляется с зарядным устройством 65 Вт.

Серия Doogee S89 позволяет обходиться без зарядки от трех до пяти дней — автономность смартфонов будет зависеть от привычек пользователя. Гаджеты отлично подходят для дальнобойщиков, любителей путешествовать по дикой природе и тех, кто просто проводит много времени без доступа к электросети. Но Doogee S89 подойдут и для других целей: например, с ними вы получаете до 16 часов в играх без подзарядки и целых 18 часов просмотра стримингового видео.

Чтобы зарядить такую солидную батарею, требуется быстрая зарядка. S89 Pro стал первым защищенным телефоном с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Она способна пополнить заряд аккумулятора с 0 до 100% всего за два часа.

Еще одна особенность серии — это так называемый «индикатор дыхания» RGB наподобие того, которым оснащен Nothing Phone (1), но с большим количеством настроек. Пользователь может настроить по своему вкусу практически все, от цветового тона и узоров до скорости мигания. Разные параметры подсветки можно назначить таким функциям смартфона, как входящие вызовы, уведомления, синхронизировать ее с музыкой, например, с эквалайзером и многое другое.

Кроме того, смартфоны серии Doogee S89 оснащены тремя камерами на задней панели, чипсетом MediaTek Helio P90, 8 Гбайт ОЗУ, накопителем емкостью до 256 Гбайт и модулем NFC. Устройства работают на базе Android 12, поддерживают реверсивную зарядку и защищены сразу по нескольким стандартам: IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Подробнее о смартфонах можно узнать на официальной странице производителя.

Doogee S89 и Doogee S89 Pro уже поступили в продажу на площадках AliExpress и DoogeeMall. А до 26 августа на оба устройства будет действовать скидка 50%. Так, S89 Pro будет продаваться по цене $229,99 вместо $459,98, тогда как S89 обойдется в $199,99 вместо $399,98. Первые 200 человек, оформившие заказ, получат купон на дополнительную скидку $10.