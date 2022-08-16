Цифровое наследство — сложно ли настроить передачу паролей и других данных

Если раньше наследство было только аналоговым, то сейчас после человека остаются еще и цифровые данные: пароли, аккаунты в социальных сетях, онлайн-кошельки. Можно ли настроить передачу паролей и других данных другим людям и в каких случаях это невозможно сделать?

В современном цифровом мире для обозначения удаления паролей и аккаунтов после ухода человека используется понятие «переключатель мертвеца» (Dead Man`s Switch). Оно пришло из сферы транспорта, где применяется, например, для аварийной остановки поездов, когда машинист внезапно оказывается недееспособным.

Применительно к цифровому миру это означает, что вы шифруете свои данные и создаете некий триггер, который активируется в случае вашего невмешательства. Например, если вы не входите в аккаунт определенное количество дней или не отвечаете на контрольное электронное письмо, то система считает вас недееспособным и принимает заранее предписанные действия.

Самый простой пример «переключателя мертвеца» – это настройка неактивного аккаунта в Google. В разделе «Данные и конфиденциальность» своего профиля вы можете указать срок, после которого аккаунт будет считаться неактивным (по умолчанию это 3 месяца, но можно выбрать 6, 12 или 18 месяцев).

Если вы не пользуетесь своим профилем в течение этого времени, то Google пришлет вам несколько контрольных писем и SMS. В случае молчания система автоматически посчитает вас покинувшим мир живых.

Также вы также можете указать несколько доверенных лиц и выбрать, какие сведения будут им доступны – например, Диск, Календарь, Карты и т.п. Этим людям Google впоследствии вышлет письмо и предоставит доступ к вашему аккаунту.

Еще можно выбрать удаление аккаунта, и тогда через три месяца после деактивации он будет удален вместе со всеми данными.

Помимо этого вы можете предпринять еще несколько действий для передачи своего цифрового наследства.

Также в iOS есть возможность настроить передачу цифрового наследства — об этом мы уже писали.

Как отправить письма близким

На сайте deadmansswitch.net вы можете заранее написать прощальные электронные письма родным и друзьям. Послания будут храниться на сервере в зашифрованном виде, а вам каждые несколько дней будет приходить контрольное письмо с просьбой подтвердить, что у вас все в порядке.

Как только вы перестанете на него отвечать, система автоматически отправит ваши прощальные слова адресатам.

Как передать пароли от аккаунтов

К сожалению, менеджеры паролей, в которых мы рекомендуем хранить сведения, чтобы в том числе избежать усталости от паролей, не дают возможности настроить «переключатель мертвеца».

В этом случае можно записать все самые важные пароли на бумагу и передать их наследникам вместе с другими документами. Или создать Emergency Kit на сайте или в программе хранения паролей 1password. Все ваши пароли будут собраны в один PDF-документ, который можно распечатать и сохранить для себя или для потомков.

Как передать доступ к криптокошельку

Если вы хотите передать в наследство свои криптоактивы, то лучше задействовать для этого аппаратный кошелек. Создайте зашифрованное электронное письмо с ключом к нему и сохраните в учетной записи Google. После того, как аккаунт будет признан неактивным, письмо отправится вашим доверенным лицам.

Другой вариант – включите данные для входа в кошелек в Emergency Kit, ну или просто напишите от руки.

Так ваши цифровые данные окажутся у близких людей.