Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Главные требования к офисному компьютеру: компактность, тишина и простое обслуживание. Также от него ждут достаточной производительности для работы с рабочими файлами и сайтами. Мини-ПК для корпоративного сегмента IRBIS SmartDesk IMFPC105 обещает соответствие всем перечисленным пунктам - давайте выясним, так ли это на практике.

Дизайн и конструкция

Компьютер получился действительно маленьким: его габариты составляют 128 x 127 x 51 мм. Такая “коробочка” не занимает много места на столе, а корпус неброского серого цвета почти не бросается в глаза. Стенки выполнены из пластика, что также сказалось на массе устройства – всего 0,5 кг. В комплекте идет крепление VESA, позволяющее прикрепить блок к спинке стандартного офисного монитора. При необходимости к мини-ПК можно подключить два монитора.





При разработке устройства производитель учел не только удобство пользователя, но и тех, кто будет обслуживать компьютер. Верхняя крышка снимается без каких-либо инструментов – достаточно нажать на передние уголки корпуса. Таким образом легко получить доступ к материнской плате и другим компонентам мини-ПК.

Как и во многих компактных компьютерах, здесь используется проприетарная плата, поэтому заменить ее не получится. Сверху открываются порты для оперативной памяти (можно добавить вторую плашку), а также M.2 SSD-накопитель. Рядом находится слот для переходника SATA, который идет в комплекте с устройством. С его помощью можно подключить накопители формата 2,5 дюймов.

Под SSD-накопителем расположен сетевой модуль. Он не распаян, так что при необходимости его можно снять и заменить на другой.





Любопытная деталь конструкции - радиатор, отводящий тепло от фаз питания. Видно, что инженеры ставили в приоритет стабильность работы.

Чтобы получить доступ к обратной стороне материнской платы, придется открутить четыре стандартных винта. Снимаем крышку – и видим процессорный кулер. Сам факт наличия активного охлаждения в таком компактном устройстве - большой плюс.

Порты и интерфейсы

На переднюю панель вынесены USB 3.1 и USB 3.0 Type-A, один USB Type-C Gen2 и 3,5-мм аудиоразъем. Сзади расположены RJ-45 2.5G, 2xUSB 3.1, HDMI и DisplayPort.





Для беспроводного подключения служат Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2.





Производительность и система

Аппаратная платформа компьютера – четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H, работающий на базовой частоте 2,1 ГГц. Для лучшей многозадачности поддерживается SMT (два потока на ядро, всего восемь потоков). За графику отвечает интегрированный ускоритель Vega 8.

Также по умолчанию установлены 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666 и твердотельный накопитель объемом 256 Гбайт. Есть второй слот для ОЗУ, максимальный объем может достигать 64 Гбайт. SSD тоже можно заменить. Отдельно отметим, что всегда приятно иметь возможность апгрейда - и это особенно оценят те, кто работает с большим объемом данных и хочет всегда иметь их под рукой.

Что касается производительности, то не будем лукавить: это не рабочая станция для сложных задач. Однако с офисными и учебными программами, а также серфингом в интернете компьютер справится без проблем. Кроме того, под нагрузкой система охлаждения работает тихо, поэтому не мешает при долгой работе.





На устройство сразу установлена актуальная ОС Windows 11 Pro. Для организаций это существенный плюс – через встроенную службу Active Directory легко организовать локальную сеть. Также в системе есть «Центр обновлений Windows для бизнеса», который позволяет контролировать обновление других компьютеров в сети.

BIOS – знакомый любому системному администратору AMI с классическими структурой меню и настройками. Все сделано для удобства управления и обслуживания.

Итоги и стоимость

IRBIS SmartDesk IMFPC105 – универсальный компьютер для офиса, предлагающий все необходимые возможности в миниатюрном корпусе. Утилитарный дизайн, все необходимые порты и беспроводные интерфейсы, простота в обслуживании и апгрейде, а также удобное программное обеспечение делают новинку привлекательной альтернативой классическим системным блокам.

IRBIS SmartDesk IMFPC105 можно купить за 34 000 рублей.

Технические характеристики IRBIS SmartDesk IMFPC105