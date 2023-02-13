Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Компания Onyx зарекомендовала себя как производитель топовых «читалок», поэтому ожидания от каждой новинки высоки. Модель BOOX Volta 4 метит в средний сегмент, а значит, должна предлагать все нужные функции при относительно доступной цене. Выясняем, насколько ей это удается.

Дизайн и экран

Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с новинкой, это небольшая масса - всего 160 грамм. Устройство действительно легкое. Корпус выполнен из поликарбоната с приятным на ощупь покрытием софт-тач.

В комплекте с ридером идет умная обложка с магнитным коннектором. Она оснащена боковыми кнопками навигации, а также автоматически переводит устройство в спящий режим при закрытии. У самой книжки всего одна кнопка управления на передней панели: она служит для возвращения на главный экран. Остальное управление реализовано через сенсорный дисплей.





Большую часть фронтальной панели занимает 6-дюймовый экран на электронных чернилах. Матрица выполнена по технологии E Ink Carta и отображает 16 оттенков серого. Разрешение составляет 758 × 1024 точек, чего достаточно для четкого отображения мелкого текста.

Под экраном расположена матрица светодиодов, отвечающая за подсветку. Можно настроить как яркость, так и цветовую температуру для комфортного чтения в любых условиях внешнего освещения. При этом регулировка подсветки не допускает высокочастотного мерцания, так что глаза не будут уставать, как это бывает с планшетами и смартфонами.





За считывание касаний отвечает емкостный сенсорный слой с поддержкой multitouch. Свайпы влево и вправо при чтении перелистывают страницы, а по щипку доступно масштабирование текста. Касания и жесты отрабатываются быстро и точно.

Прошивка и быстродействие

ONYX BOOX Volta 4 работает под управлением Android 11 в фирменной оболочке производителя. Интерфейс поделен на четыре страницы: библиотека, внутренняя память, приложения и настройки. Свайп по верхней границе экрана вызывает шторку настроек.













Для удобства книги в библиотеке рассортированы по авторам, названиям и сериям. В верхней части экрана отображается название текущей книги с обложкой и прогрессом чтения. Также доступны фильтры для поиска по по языкам, жанрам и другим параметрам.

По умолчанию в системе активировано быстрое меню – плавающая иконка, по нажатию на которую доступно до шести быстрых действий: навигация, подсветка, очистка шлейфов и другие на выбор. Иконку можно скрыть во время чтения.





Скачанные книги открываются в программе AlReader X Pro, а для файлов PDF и DjVu производитель установил Neo Reader 3.0. При чтении текстовых файлов можно менять шрифт, интервалы и поля, переводить слова и искать их в словарях, а также преобразовывать текст в аудиоформат. В последнем случае понадобится подключить Bluetooth-наушники или колонку – собственных динамиков у ридера нет.





Поскольку перед нами Android-устройство, нет никаких проблем с установкой сторонних программ через APK-файлы. Google Play здесь нет, но его можно активировать по инструкции. Также предусмотрен свой магазин со списком совместимых программ.





Аппаратная платформа ридера – 4-ядерный SoC Qualcomm. Скорость работы и отзывчивость прошивки не вызывают нареканий. Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайт, а для хранения книг предусмотрен накопитель емкостью 16 Гбайт. Кроме того, поддерживаются карты памяти microSD.

Загрузка книг

Скачивать файлы на букридер можно несколькими способами. Самые привычные – загружать их на карту памяти или в память устройства по USB-проводу. Кстати, новинка поддерживает технологию USB On-The-Go, благодаря которой загружать контент можно не только с компьютера, но и со смартфона.





При наличии сети доступно скачивание книг через QR-код или Push-файл. В первом случае нужно отсканировать код с Android-смартфона и загрузить файлы по открывшейся ссылке. Скачанные таким образом книги сразу отобразятся в библиотеке. Для передачи через Push-сервис понадобится загрузить книги на push.boox.com.

Автономность

Устройство оснащено батареей емкостью 3000 мАч. За час работы с 50-процентной яркостью подсветки уходит только 1% заряда. Если отключить беспроводные интерфейсы и подсветку, можно растянуть время работы до месяца. На полную зарядку уходит примерно 4 часа.





Итоги и стоимость

ONYX BOOX Volta 4 – еще одна удачная модель в линейке производителя. Новинка обладает компактным размером, оснащена экраном с боковой подсветкой и работает на функциональной ОС Android 11. Также в комплекте с электронной книгой сразу идет чехол-книжка, что мы считаем дополнительным плюсом.





Ридер поддерживает все актуальные форматы книг и позволяет загружать их по проводу и без. Встроенные приложения отличаются широкими возможностями отображения текста и удобными настройками. Отдельно отметим конвертацию текста в аудио с воспроизведением по Bluetooth - эта функция понравится тем, кто любит слушать книги.

Зимой 2023 года модель ONYX BOOX Volta 4 можно купить по цене 12 990 рублей.

Технические характеристики ONYX BOOX Volta 4

Операционная система: Android 11.

Дисплей: 6" E Ink Carta, 16 оттенков серого, 758 × 1024 пикс.

Процессор: 4-ядерный, 2 ГГц.

Оперативная память: 2 Гбайт.

Встроенная память: 16 Гбайт.

Коммуникации: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C.

Форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu, JPG, PNG, GIF, BMP, WAV, MP3.

Особенности: подсветка MOON Light 2, слот для microSD.

Аккумулятор: литий-ионный 3000 мАч.

Размеры, масса: 156 × 112,5 × 8,8 мм, 160 г / 260 г (с чехлом).

Цена: 12 990 ₽.