Школьники и студенты проводят за компьютерным столом много времени, поэтому кресло должно быть особенно удобным. Мы выбрали именно такие модели – с регулируемой спинкой, сидением и подлокотниками.

А чтобы узнать, на какие параметры стоит обратить внимание при покупке кресла, читайте другую нашу статью.

Бюрократ Knight Outrider

Бюрократ Knight Outrider относится к игровым компьютерным креслам, поэтому оно спроектировано так, чтобы в нем было комфортно сидеть долгое время. Модель имеет много настроек: можно отрегулировать высоту и угол подлокотников, что позволит выровнять их под уровень стола и держать руки на одной высоте – это поможет снять напряжение с запястий и шеи. Также в кресле настраивается глубина сиденья, высота поясничного упора, наклон спинки и жесткость качания.





Материал обивки – искусственная кожа, а максимальная нагрузка составляет до 150 кг. Есть разные расцветки: черная, черно-красная, черно-оранжевая и черно-фиолетовая.

Defender CT-376

Defender CT-376 – эргономичное игровое кресло, которое также подойдет для учебы или работы. Оно обито мягкой и прочной экокожей. Широкий спектр регулировок позволит долгое время находиться в кресле без ощущения дискомфорта.

Здесь можно настроить высоту сиденья, что пригодится для пользователей разного роста, отрегулировать высоту и положение подлокотников, которые также поворачиваются вокруг своей оси, откинуть спинку – она раскладывается до 180°, что позволяет выбрать для нее оптимальное положение.





Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 150 кг. Конструкция достаточно прочная за счет металлических дуг и соединения, а также массивного основания.

AeroCool Crown

AeroCool Crown – стильное и удобное игровое кресло. В качестве материала обивки используется прочная ткань AeroSuede – ей покрыты не только сиденье, но и подушки и подлокотники. Наощупь материал напоминает замшу, но покрытие легко чистится (на официальном сайте компании есть рекомендации по уходу). При этом ткань воздухопроницаема, благодаря чему спина не будет потеть.





В кресле настраивается практически все: подлокотники регулируются в двух плоскостях по высоте и направлению, есть возможность изменить высоту сиденья, выбрать наклон спинки, сделать ее качающейся или неподвижной. Для сохранения правильной осанки предусмотрен подголовник и съемная подушка под поясницу, положение которых также можно настроить.

На выбор покупателям предлагается три цвета кресла: серый, коричнево-красный и зеленовато-голубой с белыми вставками.

FALTO Robo

FALTO Robo – это специализированное детское кресло, которое создано с учетом детской анатомии и будет «расти» вместе с ребенком, не теряя при этом функциональности и эргономики. В модели регулируются высота и глубина сиденья – его можно выдвигать с учетом того, как ребенок будет расти.





Форма спинки повторяет поясничные изгибы, а ее высота рассчитана таким образом, чтобы плечи не упирались в нее. Это учитывает распределение нагрузки и позволяет выдерживать правильное положение осанки, а позвоночник остается подвижным. Для правильного положения ног в кресле предусмотрена подножка.

Модель рассчитана на детей ростом от 110 до 160 см, а максимальная нагрузка составляет 110 кг. Единственный недостаток, который мы отметим – низкая спинка, которая может быть неудобна для долгого сидения.

Everprof Ergo

Компьютерное кресло Everprof Ergo привлекает своим необычным дизайном: его спинка не монолитная, а выполнена из нескольких прямоугольных частей – смотрится это эффектно. Материал обивки — натуральная кожа, экокожа или текстиль на выбор, а пластиковые подлокотники имеют накладки из мягкого полиуретана. Также производитель предлагает несколько расцветок обивки: черная, серая и бирюзовая.





Изогнутая спинка кресла повторяет естественные изгибы позвоночника, что позволяет сохранять правильное положение осанки. В модели предусмотрено изменение высоты подлокотников, высоты и глубины сиденья, наклона спинки. Также есть механизм качания.

COUGAR Rampart

Игровое кресло COUGAR Rampart выполнено в дизайне гоночного автомобиля и предлагает большое количество индивидуальных настроек. В нем можно отрегулировать высоту сиденья под рост, зафиксировать наклон спинки в любом положении от 90° до 170°, уменьшить или увеличить амплитуду раскачивания или вовсе заблокировать его.





У подлокотников также широкие возможности настройки: можно менять их высоту, угол наклона и расстояние между правым и левым подлокотником, а еще поворачивать вокруг своей оси – все это позволит найти правильное положение, чтобы плечи и запястья не «провисали», и снимет нагрузку с плечевого пояса и шеи.

Стальная рама обеспечивает надежность конструкции, а максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг.

Norden Имидж

Norden Имидж – это стильное кресло с анатомическим дизайном спинки и поясничного упора, который можно регулировать по высоте. Наличие подголовника поможет разгрузить работу шейного и грудного отдела позвоночника: здесь доступна настройка по высоте и уровню наклона. Из прочих регулировок в модели присутствуют изменение высоты подлокотников, высоты и глубины сиденья, наклона спинки и жесткости качания. Сидушка, к слову, скошена по переднему краю, чтобы не пережимать кровеносные сосуды при длительном сидении.





Производитель использует тканевую сетку для спинки, а сиденье выполнено из воздухопроницаемого текстиля – такие материалы позволяют долго сидеть в кресле, не ощущая дискомфорта. Максимальная грузоподъемность модели составляет 120 кг.

Bloody GC-420

Пользователи хвалят геймерское кресло Bloody GC-420 за удобство и большой выбор индивидуальных настроек. Для наклона спинки в модели предусмотрено 4 фиксированных положения – она регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания. Подлокотники настраиваются по высоте, также их можно выдвинуть вперед и назад, повернуть наружу или вовнутрь.

В кресле предусмотрен подголовник и поясничный упор, последний не имеет привычных ремней, но хорошо фиксируется боковыми частями спинки. Механизм качания можно как максимально ослабить, что фактически превратит модель в кресло-качалку, так и заблокировать полностью, что сделает спинку неподвижной.





Сиденье выполнено из гипоаллергенного материала, напоминающего замшу или велюр. В качестве наполнителя использован пенополиуретан: он достаточно жесткий, чтобы сохранять форму, но при этом на нем комфортно сидеть.

Это самое грузоподъемное кресло в нашем обзоре: оно способно выдержать до 181 кг.

GIGABYTE AGC300 V2

GIGABYTE AGC300 V2 – еще одна игровая модель в эргономичном исполнении. Анатомическая спинка кресла регулируется по наклону до 180° и дополнена подголовником и поясничным упором, положение которых можно менять.

Мягкие подлокотники и сидение регулируются по высоте – так их можно настроить в зависимости от роста человека.





Обивка – искусственная кожа черного и оранжевого цветов. Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 120 кг.

ThunderX3 TC5 MAX

Как и многие геймерские модели, ThunderX3 TC5 MAX отличается ярким дизайном: вы словно находитесь в кресле гоночного автомобиля. В наличии несколько вариантов расцветки: от строгой черной до так называемой Diva Pink (сочетание черного, белого, синего и розового цветов). Материал обивки — искусственная кожа с карбоновыми вставками, а в качестве наполнителя используется латексная пена.





Подлокотники позволяют изменять не только высоту расположения, но и вылет вперед/назад, а также угол поворота и расстояние между ними. Спинка откидывается почти параллельно полу, также можно настраивать жесткость качания. Модель комплектуется подушкой-подголовником и поясничным упором, высоту которых тоже можно регулировать.