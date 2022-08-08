Лучшие онлайн-переводчики: выбор ZOOM

Если верить легендам, то со времен Вавилонского столпотворения одной из самых востребованных профессий в сфере профессиональной (и не очень) коммуникации стала работа переводчика. Наше время с развитием технологий привело к серьезным изменениям в этом направлении человеческой деятельности. У переводчиков появились цифровые конкуренты – и с каждым годом и даже месяцем они функционируют все лучше. В основе их работы сейчас лежат алгоритмы на базе искусственного интеллекта, способного к самообучению.

Как проверить, какой переводчик работает лучше всего? Только на практике. Для этого мы возьмем несколько коротких фраз и предложим электронным ресурсам перевести их.

Первым пунктом нашего небольшого тестирования будет очень простое предложение: «ZOOM.CNews reviews the latest gadgets». То есть «ZOOM.CNews создает обзоры новейших гаджетов». Нас больше всего интересует, как электронные переводчики справятся с названием нашего сайта.

Второй пример для перевода – весьма знаменитая фраза из серии книг про Гарри Поттера, созданной английской писательницей Джоан Роулинг. В оригинале большинство персонажей книг и фильмов называют главного злодея истории «He-Who-Must-Not-Be-Named». В переводе на русский язык (здесь мы ориентируемся на первое издание книг в России от РОСМЭН) многим привычен вариант «Тот-Кого-Нельзя-Называть». Наша цель – увидеть, который из рассматриваемых переводчиков имеет большую базу текстов на русском языке.

И третье задание для всех рассматриваемых ресурсов мы взяли с сайта предприятия Ledinek, производящего станки для деревообработки. Их сайт имеет официальные версии на нескольких языках, нас интересуют на данный момент только английская и русская. С первой мы взяли словосочетание «Curved beam press». В русской версии сайта дан следующий перевод: «Пресс для криволинейных балок». Мы выбрали этот пример не случайно, ведь онлайн-переводчики часто используются для чтения инструкций и технической литературы.

Яндекс Переводчик

Начнем обзор с известного отечестсенного ресурса Яндекс Переводчик. В основе его работы лежит алгоритм CatBoost, совмещающий парадигмы статистического и нейронного машинного перевода. Сервис разрабатывается и поддерживается российской компанией Яндекс, так что можно не бояться, что на него каким-либо образом подействуют санкции, и он станет недоступен в России.

Пользоваться сайтом максимально просто. Для перевода требуется только напечатать, вставить или произнести текст (эта опция доступна не для всех языков), фразу или слово. Он работает с фотографиями и документами. Чтобы перевести сайт, можно просто указать ссылку на него.

Как Яндекс Переводчик справился с нашими заданиями, вы можете увидеть на представленном ниже принтскрине и в таблице в конце статьи. Для российского сервиса все задачи оказались нетрудными, кроме самой первой: он не смог распознать название сайта.





Переводчик сам определяет исходный язык. В его базу входят 98 языков, в том числе народов России, например, башкирский, якутский и татарский. Переводы можно добавлять в избранное, чтобы впоследствии их использовать. Также сервис проверяет правильность написания слов, и, найдя ошибку, предлагает варианты ее исправления.

Яндекс Переводчиком удобно пользоваться как в веб-формате, так и в виде приложения для смартфона или ПК – все программы поддерживают офлайн-режим (для его работы понадобится заранее скачать словарь выбранного языка на устройство).

Если кликнуть по всему тексту перевода, то Яндекс приведет примеры использования его в контекстах (если они есть). Клик по отдельным словам показывает их синонимы. Переводчик постоянно учиться, обрабатывая новые параллельные (на разных языках) корпусы текстов. Сервис предоставляет озвучку как исходного, так и переводного текста (но эта опция пока работает не для всех языков).

Google Переводчик

Знаменитый сервис от Google работает на основе нейросетей. Использовать его можно как онлайн, так и в качестве приложения для мобильных устройств, которое также поддерживает офлайн-режим. Сервис умеет переводить отдельные слова, фразы, тексты, документы, надписи на фотографиях или веб-страницы. Текст можно набрать прямо в поле перевода, скопировать в него или написать от руки с помощью стилуса. Кроме того, переводчик предоставляет возможность голосового ввода.

Google Переводчик справился с нашим первым заданием, хотя самым подходящим и верным мы считаем перевод, который сервис дает только как третий вариант. Со вторым примером Google Переводчик справился, опираясь на первую версию переводов книг. А вот третий перевод, по сути, изменил смысл фразы.





Если кликнуть по переведенной фразе (или тексту), то можно увидеть разные версии перевода в зависимости от контекста. Готовые переводы можно сохранять, предлагать свои варианты и просматривать историю работы с сервисом. Также пользователь получит транскрипцию и озвучку для готового текста.

Reverso Context

Reverso Context – это один из сервисов сайта Reverso, который предлагает множество функций, связанных с корпусами текстов на разных языках. Сайт создан французской компанией Reverso-Softissimo. Переводчик работает на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно развивается благодаря машинному обучению и пополнению и без того большой базы текстов.

Сервис ищет варианты переводов в огромных корпусах реально существующих текстов на разных языках. Слово или фраза для перевода можно напечатать или просто скопировать, а мобильная версия предоставляет возможности голосового ввода. Есть дополнительный сервис для перевода документов PDF, Word, PowerPoint и множества других форматов.

С нашей задачей на перевод сервис справился не однозначно.





Перевод доступен с/на восемнадцать языков. В поле ввода оригинального текста и в поле для переведенного варианта есть кнопка Rephrase. Если выделить отрывок текста и нажать ее, то сервис выдаст перефразированные варианты этих фраз. Доступна озвучка обоих текстов, а для переведенного – транскрипция.

Ниже основных полей Reverso Context приводит примеры употребления отдельных слов или словосочетаний в контексте. Кроме того, в поле ввода переводимого текста есть кнопка проверки грамматики и орфографии «ABC».

Translate.ru (PROMT)

Большинство пользователей, кто когда-либо работал с электронными переводчиками, знакомы со знаменитым продуктом российских разработчиков – Translate.ru (в народе - «Промт»). Первый сервис онлайн-перевода в рунете разрабатывается компанией PROMT. Эта российская платформа существует с 1998 года, а в 2018 году она перешла на самый актуальный сейчас нейронный машинный перевод.

Сегодня онлайн-переводчик служит не только не только для перевода. Так, у сервиса есть опция поиска слов по контекстам. Еще одна интересная функция – «Спряжение», которая показывает все формы глагола. Мобильные версии поддерживают голосовой ввод и перевод с фотографии. Кроме онлайн-переводчика компания предлагает скачать бот-переводчик для Telegram, благодаря которому можно общаться в реальном времени на 15 доступных языках. Бот также может продемонстрировать использование слов в различных контекстах.

Наши задания переводчик выполнил не совсем точно.





Bing Microsoft Translator

Переводчик от Microsoft работает со 110 языками и их версиями. Например, три варианта китайского языка (литературный, традиционный и упрощенный), сербский с двумя алфавитами – кириллицей и латинским и т.д. Переводчик основан на работе алгоритмов нейросетей, которые, анализируя параллельные корпусы текстов на разных языках, учатся понимать и переводить фразы и предложения. Мобильная версия умеет распознавать текст на фото или иных изображениях, работать офлайн, сохранять переводы, работать в режиме диалога. Сервис предлагает озвучку как переводимого, так и переведенного текста.

Что касается наших заданий, то в Bing не распознал название сайта в первой фразе и перевел только одну ее часть:





У Bing Microsoft Translator есть интересный и очень полезный режим «Разговор», с его помощью можно переводить реплики в личном или групповом чате или речь собеседников в реальном времени. Такой разговор может длиться до 4 часов, а присоединиться могут до 100 участников одновременно.

DeepL

Онлайн-переводчик, созданный немецкой компанией DeepL GmbH, работает с 26 языками. В основе его работы лежит искусственный интеллект. Производители утверждают, что нейронные сети DeepL с «новаторской архитектурой» в 3 раза лучше улавливают тонкие оттенки значений, чем это делают конкуренты.

Как и другие переводчики, DeepL позволяет вводить или копировать текст для перевода, а также загружать для работы файлы PDF, Word или PowerPoint. Переводчик можно использовать как онлайн, так и в мобильном варианте. Как обещают производители, сервис вскоре будет доступен в виде расширения для Chrome.

С нашими задачами переводчик справился очень хорошо. Правда, для третьего примера необходимый перевод оказался не основным, а третьим в списке.





При клике на любое слово переводимого текста можно получить словарную информацию про него: какая это часть речи и какая ее форма.

Отметим, что DeepL может быть интересен профессиональным переводчикам и компаниям, ведь его можно интегрировать в инструменты CAT в качестве плагина, в том числе в систему Trados.

Systran Translate

Systran Translate – одна из самых старых систем машинного перевода, годом ее рождения считается 1968. Основной ее задачей в то время был перевод с русского на английский текстов, которые использовались потом ВВС США. В свое время ее использовали Yahoo! и Google, а также Европейская комиссия. На данный момент ее коммерческая версия может работать в Windows, Linux и системе Solaris.

Systran Translate в основном рассчитан на коммерческое использование, бесплатно можно воспользоваться только веб-версией, которая предназначена для демонстрации некоторых возможностей системы. В принципе, их не так уж много: перевод и словарные статьи для отдельных слов переводимого текста.

С первыми двумя нашими заданиями Systran Translate справился, а в третьем поменял смысл словосочетания.





Wooordnunt.ru

В конце нашего списка электронных переводчиков стоит сервис российского производства Wooordnunt.ru. Но на последнем месте у нас он оказался не по причине низкого качества своей работы, а из-за того, что это не совсем классический онлайн-переводчик, как все перечисленные выше.

Сервис будет интересен тем, кто изучает английский язык (он работает только в языковой паре русский-английский). Переводить тексты он не будет, а длина словосочетания на перевод не должна превышать трех слов. Если словарь не справился с переводом целой фразы, он предлагает перевод по словам. При этом к каждому слову даются различные варианты перевода и употребления, а также формы слова.

Также у Wooordnunt.ru есть интересная опция «Редактор». Она предназначена для тех, кому нужно самостоятельно создать текст на английском языке (а не просто «забить» его в онлайн-переводчик). Поддерживается озвучка с британским и американским вариантами произношения (но отдельных слов, а не словосочетаний или фраз).

Благодаря отсутствию возможностей перевода длинных текстов этот сервис с чистой совестью могут рекомендовать учителя (в том числе школьные) своим ученикам.

В соответствии со всем вышесказанным, наши задачи на перевод фраз сайт выполнить не смог. Два первых задания ему не подошли по количеству слов. На единственное задание, которое ему подошло, мы получили следующий ответ по отдельным словам, в целом, довольно точный:





Все тестовые переводы мы собрали в одну таблицу.

Онлайн-переводчик ZOOM.CNews reviews the latest gadgets He-Who-Must-Not-Be-Named Curved beam press Эталонный перевод ZOOM.CNews создает обзоры новейших гаджетов Тот-Кого-Нельзя-Называть Пресс для криволинейных балок Яндекс Переводчик увеличение.CNews рассматривает новейшие гаджеты Тот-Кого-Нельзя-Называть Пресс для криволинейных балок Google Translate ZOOM.CNews рассматривает новинки гаджетов. Тот-Кого-Нельзя-Называть Пресс с изогнутой балкой

Пресс с криволинейной балкой Reverso Context ZOOM.CNews рассматривает новейшие гаджеты Кто Не Должен Быть Назван Изогнутый лучевой пресс Bing Microsoft Translator УВЕЛИЧИТЬ. CNews рассматривает последние гаджеты Тот, кто не должен быть назван Пресс с изогнутой балкой DeepL ZOOM.CNews проводит обзоры новейших гаджетов Тот, кого нельзя называть

Тот, кто не должен быть назван Пресс с изогнутой балкой

Пресс с изогнутыми балками

Пресс для изогнутой балки

Пресс с криволинейной балкой Systran Translate ZOOM.CNews рассматривает последние гаджеты Тот, Кого Нельзя Называть Пресс с изогнутой балкой Translate.ru (PROMT) ZOOM.CNews просматривает последние гаджеты Он-Кто-Не Должен-Быть-Именем Изогнутый балочный пресс

Перевод – это не калькирование, не просто построчное или дословное переложение с языка на язык, а декодирование смыслов (в том числе культурных, традиционных и т.д.). В заключение мы можем сказать одно – среди электронных переводческих ресурсов действительно есть очень достойные. Но даже лучшим из них не стоит доверять перевод важных документов, технических инструкций, а тем более художественных текстов.